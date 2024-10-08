Вена, 8 октября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Атака боевиков киевского режима на Курскую область подорвала посыл о том, что Украина является «жертвой», а Россия — «агрессором». Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

ИА Регнум Декорация Суджи, ВСУ, Курская область

«Сейчас весь мир может видеть истинное лицо ВСУ, которые мародёрствуют, издеваются над мирными жителями и ведут себя в целом как звериная стая», — отметила дипломат в интервью «РИА Новости».

По словам Ждановой, военные планы киевского режима объективно потерпели крах. Российская армия высокоэффективно отражает попытку вторжения противника, поэтому тема бесчинств ВСУ в Курской области неудобна для западных контрагентов. На официальном уровне они стараются её «заметать под ковёр», заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа боевики ВСУ зашли в село Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Они зверствовали, издевались над мирным жителем. Затем мужчину затащили в церковь и повесили, рассказал военным следователям родственник убитого.

Факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов были выявлены 11 августа в Судже. Тогда пострадали более 20 человек, заявил 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Несколько тысяч мирных жителей признаны потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, отметил представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков. Следователи собрали по делу уже более 200 томов.