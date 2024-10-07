Москва, 7 октября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. Об этом 7 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО», — сказал Кириллов в ходе брифинга.

Вместе с этим начальник войск РХБЗ доложил, что российской стороной в августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.

«Так, 11 августа в городе Судже Курской области украинскими бандформированиями были использованы кассетные боеприпасы DM-105 калибра 155 мм, в результате пострадало более 20 человек», — сообщил Кириллов.

По данным оборонного ведомства, после проведения анализа проб было выявлено, что причиной поражения личного состава стало отравление аэрозолем, содержащим хлор, а также отравляющими веществами удушающего действия.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа Кириллов предупреждал, что киевский режим может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне специальной военной операции. Так, 13 июля текущего года Минобороны получило информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ, добавил он.

Взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович сообщил, что химическая лаборатория ВСУ, работающая в Донецкой Народной Республике, производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. В химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, отметил он.