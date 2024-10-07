Амстердам, 8 октября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. В начале 2024 года в Нидерландах была заморожена часть российских активов на сумму около 660 млн евро. Однако уже летом эта сумма значительно сократилась. Об этом написала газета De Telegraaf со ссылкой на отчёт главы министерства иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, золотовалютные резервы, заморозка российских активов, ЕС

Отмечается, что на 1 июля сумма замороженных частных активов составила 97,2 млн евро. По информации издания, более 1,5 млрд евро российских активов, по всей видимости, были разблокированы с одобрения МИД Нидерландов.

«Финансовые учреждения, такие как банки, инвестиционные и трастовые компании, обязаны сообщать о блокировке активов, но не обязаны сообщать о решении разблокировать активы», — добавил автор.

Разблокировка происходит путём предоставления исключений для платежей или приостановки действия санкций для владельцев компаний. Например, 230 млн евро, принадлежащих одной компании, были разморожены, поскольку она формально дистанцировалась от своего российского владельца с помощью специальной конструкции.

Как сообщало ИА Регнум, масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к Евросоюзу. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Евразийского женского форума.

17 сентября Евросоюз сообщил о направлении 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку вооружений для Украины.

16 сентября американская газета Politico написала, что Еврокомиссия и большинство стран ЕС выступили в поддержку продления заморозки суверенных активов России раз в три года. Данный вариант был предложен для выполнения требований США о предоставлении Брюсселем гарантий сохранения блокировки российских активов в ближайшее время.