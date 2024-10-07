Красноярский край, 27 июня, 2007, 13:28 — ИА Регнум. Прокуратура Советского района Красноярска возбудила уголовное дело по факту исчезновения азербайджанского бизнесмена Рафика Мамедова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews 26 июня сообщила помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко .

22 июня в дежурную часть Советского РУВД Красноярска поступило сообщение от Рагифа Мамедова о безвестном исчезновении его 48-летнего отца Рафика Мамедова.

По заявлению прокуратурой Советского района проведена проверка в ходе которой установлено, что 22 июня в ночное время отец приехал по месту жительства сына в жилой массив Советского района на личном автомобиле ГАЗ -3102. По показаниям очевидцев, в это же время во дворе дома раздался хлопок, похожий на выстрел огнестрельного оружия, в последующем от дома отъехала иномарка и скрылась в неизвестном направлении. Рафик Мамедов из припаркованного к дому автомобиля исчез.

25 июня прокуратура Советского района по факту исчезновения Мамедова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Умышленное убийство".

Напомним, Рафик Мамедов, осужденный ранее на 23 года лишения свободы, был оправдан и освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Мамедов и еще четыре человека из его окружения обвинялись по нескольким статьям, одна из которых - "приготовление к убийству". Людям Мамедова вменялись три таких эпизода. Кроме того, им инкриминировали незаконное хранение оружия и бандитизм. По материалам следствия, одним из главных мотивов преступлений стала кровная вражда между кланами Рафика Мамедова и Октая Ахмедова. Приговор был отменен только в отношении самого Мамедова, остальные остались отбывать свой срок. Октай Ахмедов был застрелен в 2002 году в центре Красноярска.