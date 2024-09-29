Москва, 29 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам, этому способствует модернизация инфраструктуры, комплексный подход к оказанию медицинской помощи и квалифицированные кадры, написал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Необходимую высокотехнологичную хирургическую помощь детям с сердечно-сосудистыми патологиями оказывают в городских Филатовской и Морозовской больницах», — информировал он.

По его словам, врачи постоянно совершенствуют методы лечения и профилактики. Сразу после операции они используют методику раннего перевода на самостоятельное дыхание, что намного сокращает время нахождения ребёнка в реанимации, добавил мэр Москвы.

Кроме того, уточнил Собянин, современные технологии позволяют выявлять болезни сердца на ранней стадии беременности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин заявлял, что специалисты Морозовской больницы создали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. С помощью новой техники специалисты начнут вводить детям тестовый раствор, искусственно повышать давление в сердце и с использованием ультразвука определять попадание в него микропузырьков, пояснил он.

По словам Собянина, данная возможность позволит предотвратить развитие серьёзного заболевания в будущем.