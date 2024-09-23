Москва, 23 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Специалисты Морозовской больницы создали и запатентовали новый метод диагностики детского инсульта. Об этом 23 сентября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Врачи отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии разработали специальную технику, которая позволяет проводить исследование и у малышей», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр пояснил, что ранее врачи при помощи специального «пузырькового теста», который является разновидностью эхокардиографии, помогали обнаружить отверстия между камерами сердца только взрослым. Для проведения данного тестирования пациент должен был выполнять особые дыхательные движения.

Теперь же с помощью новой техники специалисты начнут вводить детям тестовый раствор, искусственно повышать давление в сердце и с использованием ультразвука определять попадание в него микропузырьков. По словам Собянина, данная возможность позволит предотвратить развитие серьёзного заболевания в будущем.

Ранее Собянин сообщил, что ведущие онкологические клиники Москвы получили семь новых роботов-хирургов последнего поколения. По его словам, использование роботизированной хирургии позволяет добиться ювелирной точности, минимизировать травматичность и ускорить восстановление пациента.