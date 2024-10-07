Москва, 7 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Кандидатура нового посла России в США прорабатывается, его назначат после выполнения всех формальностей, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Я могу сказать, что кандидатура нового посла прорабатывается и когда все формальности будут выполнены, то будет и опубликован указ президента», — сказал Ушаков журналистам.

5 октября посольство РФ в США сообщило, что Антонов завершил работу в качестве российского посла в Вашингтоне и возвращается на Родину.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Антонов прибыл в Москву. Самолёт с послом РФ в США приземлился в одном из московских аэропортов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку и возвращение в Россию прежнего главы дипмиссии. Официальный спикер Кремля отметил, что пока встречи Антонова с президентом России Владимиром Путиным нет в графике.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что Антонов, как и послы в других странах, имеет возможность в ходе ежедневной работы докладывать президенту о своих инициативах и предложениях.

Антонова назначили послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года. С того же года Антонов был постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он также работал на постах заместителя министра иностранных дел и замглавы Минобороны. В 2016–2017 годах дипломат курировал общие вопросы военно-политической безопасности.