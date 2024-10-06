Москва, 6 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Закончивший работу на посту посла России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву. Об этом 6 октября рассказал знакомый с ситуацией источник.

Zuma\TASS Анатолий Антонов

«Прибыл в Москву», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США и возвращается на Родину. Нового дипломата, который будет представлять интересы Москвы в Вашингтоне, пока что не назначили.

Антонов был назначен послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года и с того же года стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Он также работал по постах заместителя министра иностранных дел и замглавы Минобороны. В 2016–2017 годах дипломат курировал общие вопросы военно-политической безопасности.