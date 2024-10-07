Москва, 7 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Завербованным Украиной агентам обещали 12 млн рублей за уничтожение двух российских истребителей на базе в Приморском крае. Об этом один из задержанных агентов рассказал на видео, распространённом 7 октября ФСБ России.

Пресс-служба Минобороны/ТАСС

По его словам, некий пользователь Telegram с ником «Тони Кэш» поручил диверсантам сжечь или уничтожить любым другим способом два истребителя на военной базе возле города Артём.

«За что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей», — уточнил задержанный.

Он добавил, что до этого завербованные Киевом диверсанты сожгли локомотив, несколько трансформаторных будок и два ящика возле железных дорог. За уничтожение локомотива и будок они получили соответственно 100 тыс. и 90 тыс. рублей.

В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что в январе 2023 года сотрудники спецслужбы, МВД и СК задержали 13 человек по подозрению в причастности к поджогам железнодорожных объектов в Подмосковье и Красноярском крае, а также в подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморье. Двое задержанных оказались уроженцами стран Центральной Азии, остальные — россиянами.

2-й Восточный окружной военный суд в Чите признал их виновными в совершении диверсий и приготовлении к теракту. Четверых приговорили к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет в колонии строгого режима, восьмерых осудили на сроки от 8,5 года до 16 лет, ещё одного — на четыре года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября шесть человек задержали в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи. Трое из них — несовершеннолетние. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о теракте, их действия также проверяют по статье о государственной измене.