Москва, 6 октября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по скоплению личного состава и бронетехнике украинских формирований в приграничье Курской области. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что российские вертолётчики использовали для ударов по разведанным целям противник авиационные ракеты и после выполнения боевого задания, выполнив противоракетный маневр и выпустив тепловые ловушки, благополучно вернулись на площадку вылета.

В Минобороны добавили, что, согласно докладам авианаводчика, в результате удара живая сила и военная техника противника были ликвидированы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт рассказал о ликвидации польских наёмников в курском приграничье. По его словам, также был ликвидирован наёмник, на котором был шеврон с флагом Франции.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные за сутки пресекли две попытки украинских боевиков прорваться через государственную границу в курское приграничье. Также армия России отразила четыре контратаки ВСУ в направлении населённого пункта Плехово.

В Минобороны 6 октября рассказали, что украинские формирования потеряли свыше 20,8 тыс. бойцов с момента начала вторжения в Курскую область. Они также за это время потеряли 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров и 885 боевых бронемашин, а также 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 171 артиллерийское орудие.