Москва, 6 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Армия России за сутки успешно отразила две попытки украинских формирований прорваться через государственную границу в приграничных районах Курской области. Об этом 6 октября рассказали в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Отмечается, что за сутки российские военные отразили четыре контратаки украинской армии в направлении населённого пункта Плехово.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь», — проинформировали в ведомстве.

За сутки украинские формирования потеряли в приграничье Курской области около 200 боевиков, семь единиц техники — артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанёс удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и личному составу украинских боевиков в курском приграничье. Уничтожение целей подтвердили данные разведки.

Вечером 5 октября экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил живую силу и бронетехнику украинских формирований в приграничье Курской области. После выполнения задания российские вертолётчики успешно вернулись на площадку базирования.