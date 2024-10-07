Ростов-на-Дону, 7 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Ростовский областной суд принял решение о ликвидации региональной еврейской религиозной общины «Керор» из-за несоблюдения российского законодательства, сообщили в пресс-службе суда 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что организацию исключили из Единого государственного реестра юридических лиц. В суде отметили, что причина ликвидации связана с нарушением законодательства, в частности нарушением права на свободу совести, на свободу вероисповедания и закона о религиозных объединениях. Помимо этого, суд выявил несоблюдение целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом организации.

Община была зарегистрирована в 2003 году. Сообщалось, что иск о ликвидации общины был подан Минюстом РФ в сентябре.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Москве арестовали лидера секты «Фалуньгун» (экстремистская организация, признана нежелательной в РФ) Наталью Миненкову. В Москве секта действовала с 31 июля 2020 года, Миненкова была организатором.

В январе на Алтае ликвидировали ячейку тоталитарной секты «Алля Аят» (запрещенное в России экстремистское религиозное движение). За 25 лет существования секты в стране десятки её последователей умерли, потому что верили в нетрадиционные способы лечения, и не обращались к врачам. Пациентов там лечили чаем и журналами.