* экстремистская организация, признана нежелательной в РФ

Москва, 4 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Тушинский районный суд Москвы 4 мая вынес решение отправить под арест лидера секты «Фалуньгун» (экстремистская организация, признана нежелательной в РФ) Наталью Миненкову, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Наталья Миненкова в зале суда

Удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования, суд избрал Миненковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 25 суток — до 27 июня. Лидера секты обвинили в создании неправительственной организации, признанной в России нежелательной (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Следствие сообщило суду, что Миненкова в качестве организатора разрабатывала и выполняла мероприятия по популяризации деятельности запрещённых в стране организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами «Центра духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» (экстремистская организация, признанная в РФ нежелательной).

Как сообщало ИА Регнум, Миненкову задержали 3 мая в Москве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против адептов «Фалунь Дафа» по статье о деятельности нежелательной организации. В Москве секта действовала с 31 июля 2020 года, Миненкова была организатором.

Сектанты должны были отказываться от профессиональной медицинской помощи, совершать ритуальный суицид. На территории столицы задержали четверых адептов.

Как выяснилось, сектанты связаны с Госдепом США. По версии следствия, филиалы «Фалуньгун» по всему миру ведут подрывную деятельность. Миненкова с 2020 года обеспечивала подпольную работу центра «Фалунь Дафа».