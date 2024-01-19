* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Барнаул, 19 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Силовики ликвидировали на Алтае ячейку секты «Алля Аят» (запрещенное в России экстремистское религиозное движение), где лечили пенсионеров и больных «особенным чаем» и журналами.

Кадр из видео

Оперативники спецподразделения накрыли штаб-квартиру запрещенной в России организации как раз в тот момент, когда адепты проводили свои обряды, говорится в материале. Один из них — питьё «волшебного напитка», который на самом деле оказался обычным чаем с молоком. Он, якобы должен изгонять все болезни, сообщает РЕН ТВ.

За 25 лет существования секты в стране десятки её последователей умерли, потому что верили в это, а не настоящим врачам. Кроме того, люди оформляли на себя кредиты, чтобы расплатиться за такое лечение, отмечается в информации. Также идеология культа обязывала выбрасывать иконы и уничтожать Библию. Вместо неё адептам предлагали лечиться журналами — будто бы периодика движения наделена силой Фархата (организатора секты — Прим. ред.).

«Этот журнал предписывалось прикладывать к больному месту. Причем там был ряд условий. Журнал, купленный у определённого человека, мог действовать на конкретного человека. Чем свежее был журнал, тем эффективнее он действовал», — пояснил эксперт по сектам Вадим Шиллер.

По данным СМИ, семья основателя секты Фархата Абдуллаева, в прошлом работавшего сельским водителем, разбогатела, а его дети смогли получить образование за границей. В ряде регионов России «Алля Аят» запретили и вербовать последователей открыто стало невозможно, но, несмотря на это, сотни сторонников продолжают проводить тайные собрания и по-прежнему надеются на чудо. Последователи ушли в тень — конспирируются и тщательно проверяют каждого из потенциальных адептов, уточняют авторы сюжета.

«Открыто не вербуют в свою секту. Сама секта позиционирует себя как целительская, указывает на то, что, мол, нас-то запретили, потому что врачи не хотят, чтобы вы исцелялись. Говорят: «Не надо глотать таблетки. У нас есть некая формула. Вы исцелитесь от всех болезней», — прокомментировал судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко.

Как сообщало ИА Регнум, в Испании ликвидировали секту «Семья души» (La Familia del Alma), от действий которой пострадали более ста человек. Гражданская гвардия задержала троих её лидеров в населенном пункте Пуэбла-Торнеса. Их подозревают в причастности к целому ряду преступлений: вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальная агрессия, разглашение секретов и другие.