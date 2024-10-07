Серпухов, Московская область, 7 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В Московской области самосвал протаранил семь автомобилей, убив троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Прокуратура Московской области

«Сегодня на 103-м км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии погибли три человека, трое других пострадали, уточнили в МВД по Московской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921322" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Очевидцы выкладывают кадры последствий с места массового ДТП на трассе «Крым» в Подмосковье

Отмечается, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября автобус столкнулся с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области. В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, 12 пострадали. Семь пострадавших доставлены в городскую больницу № 2, а один подросток — в детское отделение больницы Белгорода. У всех пострадавших травмы тяжёлой или средней степени тяжести. Отмечалось, что смертельная авария произошла на опасном участке дороги.