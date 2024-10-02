Белгород, 3 октября, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и 12 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе села Великомихайловка Белгородской области. Об этом 2 октября сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Новооскольского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла на автотрассе Белгород — Алексеевка, на повороте в село Великомихайловка столкнулись рейсовый автобус Ford с пассажирами и грузовой автомобиль.

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, 12 пострадали. Семь пострадавших доставлены в городскую больницу №2, а один подросток — в детское отделение больницы Белгорода. У всех пострадавших травмы тяжёлой или средней степени тяжести.

Отмечается, что смертельная авария произошла на опасном участке дороги. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве легковой автомобиль с 14-летним подростком за рулём врезался в бордюр и дорожный знак, после чего перевернулся. В результате пассажирка, ровесница несовершеннолетнего водителя, получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, в автомобиле находились как минимум восемь подростков, многие сбежали после ДТП. Правоохранители в настоящее время выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулём машины.