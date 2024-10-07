Симферополь, 7 октября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В Крыму на участке железной дороги Феодосия — Владиславовка временно приостановили движение поездов. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В министерстве призвали пассажиров следить за возобновлением движения в официальных источниках

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября местные власти сообщили о возгорании на нефтебазе. На место были направлены пожарные расчёты. В Феодосию также выехал вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Позже глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации.Он добавил, что доступ в зону ЧС ограничен для людей и транспорта.

Ранее глава города сообщил журналистам, что разлива топлива на месте пожара нет, экологическая угроза отсутствует.