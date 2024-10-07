Феодосия, Крым, 7 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на нефтебазе в городе Феодосии в Крыму, сообщил 7 октября советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он сослался на информацию мэра города Игоря Ткаченко.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Советник главы региона отметил, что на место происшествия прибыли пожарные расчёты. Он уточнил, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. Крючков добавил, что в Феодосию направился вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Данные о причинах инцидента он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 октября на частном нефтехранилище в селе Осенцы Пермского края начался крупный пожар. Огонь охватил ёмкости с топливом и распространялся на площади 10 тысяч квадратных метров. Его ликвидировали через несколько часов. Пожарные не допустили распространения пожара на частный сектор.

В конце августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Позднее Сибирское управления Ростехнадзора проинформировало, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Площадь пожара составила 1000 кв. м. В результате иницидента пострадали семь человек, один из них погиб.