Донецк, 7 октября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. В течение прошедшей недели в Донецкой Народной Республике системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» сорваны 103 попытки киевского режима осуществить террористические атаки с помощью беспилотников. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в УФСБ России по ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В Куйбышевском районе Донецка подавлен украинский разведывательный беспилотник типа «летающее крыло», который осуществлял разведку местности», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921262" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В ДНР за неделю сорваны 103 атаки БПЛА ВСУ

Кроме того, в течение прошедшей недели системой РЭБ перехвачен тактический барражирующий боеприпас американского производства с кумулятивной боеголовкой. БПЛА, посаженный в Центрально-Городском районе Макеевки, обезврежен взрывотехниками с помощью специальных технических средств.

Отмечается, что слаженная работа специалистов и своевременная реакция граждан позволила оперативно выявить места падения подавленных БПЛА и не допустить жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября беспилотник ВСУ атаковал сотрудников МЧС России, тушивших пожар в Горловке. Четыре сотрудника ведомства в результате атаки получили контузию, их госпитализировали.

5 октября украинские беспилотники нанесли удар по пожарной части МЧС в Горловке, повредив три пожарные автоцистерны. Среди спасателей никто не пострадал. Позднее в тот же день ВСУ с помощью БПЛА атаковали здание администрации. На четвёртом и пятом этажах произошли взрыв и возгорание, которое сотрудники МЧС оперативно ликвидировали.