Генуя, Италия, 6 октября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Листовки с портретом президента России Владимира Путина и поздравлением его с днём рождения на русском и итальянском языках расклеили в городе Генуя, сообщили 6 октября «Известия».

ИА Регнум Владимир Путин

Активисты по городу расклеили около сотни листовок с портретом российского лидера и со словами «С Днём рождения, президент».

«В ближайшие дни мы готовим очередную акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев», — заявил основатель Telegram-канала «Донбасс Италия» журналист Винченцо Лоруссо.

Президенту России 7 октября исполняется 72 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 октября рассказал, как Путин проведёт свой День Рождения. Глава государства проведёт ряд рабочих встреч, а вечером примет глав государств стран СНГ.

В сентября в итальянских городах активисты установили рекламные щиты с пророссийским лозунгом «Россия нам не враг» и изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. Плакаты появились не только в столице Италии, но и в Вероне, Модене, Парме, Пизе.