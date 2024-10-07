Грозный, 7 октября, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил, что его регион выражает признательность российскому лидеру за помощь в достижении мира и стабильности в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина… В Чеченской Республике мы глубоко признательны Владимиру Владимировичу за помощь в достижении мира и стабильности в нашем регионе», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что политика Путина помогла России преодолеть кризис 1990-х годов и занять достойное место в мире. Кадыров также опубликовал видеозапись с архивными кадрами с президентом РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября Владимиру Путину исполняется 72 года. Свой день рождения он проведёт в рабочей обстановке и встретится с лидерами стран СНГ.

6 октября в итальянском городе Генуе появились листовки с портретом Путина и поздравлением его с предстоящим днём рождения. Их расклеили местные активисты. В центре другого города Италии, в Турине, установили баннер-растяжку, на которой также написаны слова с поздравлениями в адрес российского лидера. Длина изображения составляет четыре метра, а ширина — два.