Москва, 4 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, проведёт ряд рабочих встреч, а вечером примет глав государств стран СНГ. Об этом на брифинге 4 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Вечером будут главы государств СНГ у президента», — заявил представитель Кремля.

Главы СНГ прибудут в Москву вечером 7 октября. В столице на следующей неделе запланировано заседание совета глав стран-участниц содружества. По словам Пескова, заседание будет полноформатным, с достаточно полной повесткой.

В 2023 году Путин отметил свой день рождения в кругу друзей и близких. Глава государства рассказал также, что в этот день он пообедал вместе с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым. По словам президента, они посидели втроём и «сообразили на троих». Главы государств приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.