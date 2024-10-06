Москва, 7 октября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретит свой день рождения, 7 октября, в рабочей обстановке и проведёт в течение дня встречи с лидерами стран Содружества Независимых Государств, которые прибудут в Москву на заседание Совета глав государств СНГ. Об этом ранее журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

В понедельник российскому лидеру исполняется 72 года. Обычно поздравления от зарубежных лидеров начинают поступать Путину с самого утра. Ему направляют поздравительные телеграммы или совершают телефонные звонки.

В первой половине дня у главы государства запланирована серия закрытых рабочих встреч. С лидерами стран СНГ он намерен увидеться вечером.

В 2023 году Путин отметил свой день рождения в кругу друзей и близких.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в итальянском городе Генуе появились листовки с портретом Путина и поздравлением его с предстоящим днём рождения на русском и итальянском языках. Активисты расклеили по городу около сотни таких бумаг.

В центре другого города Италии, в Турине, в честь предстоящего дня рождения Путина местные жители установили баннер-растяжку длиной четыре и шириной два метра. На ней авторы написали, что город поздравляет российского лидера.