Москва, 7 октября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Достижение каких-либо соглашений об урегулировании с действующим руководством Израиля не представляется возможным. Об этом 7 октября заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Уже год длится серьёзный кризис, который начался с израильской агрессии против сектора Газа и Западного берега, а международное сообщество не способно оказать давление на Израиль, который пользуется абсолютной поддержкой США», — заявил посол.

Он подчеркнул, что палестинская сторона стремится к мирному процессу, который основан на решении о создании двух государств, но к которому невозможно прийти, учитывая взгляды действующего израильского руководства.

По словам дипломата, война между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается из-за Тель-Авива, преследующего цель установления абсолютного контроля над обоими палестинскими эксклавами — сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

«Израильская агрессия ведётся не только против ХАМАС, но и против всего палестинского присутствия», — добавил Абдель Хафиз Нофаль.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты подчеркнул, что Москва приветствует любые шаги, способствующие скорейшему прекращению кровопролития и устойчивому прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке. В августе состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом. Глава российского государства подчеркнул, что РФ предпринимает все усилия для поддержки палестинского народа.

Как отмечал Путин, позиция России по конфликту Израиля и Палестины не является конъюнктурной и основана на идее создания двух государств.