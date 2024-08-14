Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас провели переговоры, которые состоялись в подмосковном Ново-Огарёве. Об этом сообщили в Кремле.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи

В своём Telegram-канале Кремль опубликовал видеозапись. На указанных кадрах видно, как Путин провожает палестинского лидера до автомобиля.

Переговоры длились примерно три часа. Президент Палестины приехал в РФ с официальным визитом.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин на встрече с Махмудом Аббасом заявил, что Россия предпринимает все усилия для поддержки палестинского народа. Российский лидер напомнил, что Москва направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера.