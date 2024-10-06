Куса, Челябинская область, 6 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Двое детей погибли при пожаре в городе Куса Челябинской области, где загорелись частный дом и надворные постройки, сообщило 6 октября МЧС России.

МЧС России

«К сожалению, погибли трёхлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев», — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии уточняются. К месту ЧП направили испытательную пожарную лабораторию МЧС России.

В ликвидации пожара задействовали 19 спасателей и пять единиц техники. Открытое горение ликвидировали на 100 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, пожар 6 октября вспыхнул в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске. Площадь пожара составила 700 кв. м. К тушению возгорания привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники. При пожаре пострадали трое спасателей. Их госпитализировали с ожогами.