Каспийск, Дагестан, 6 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В Каспийске полностью потушили пожар в торгово-выставочном комплексе. Об этом 6 октября сообщило МЧС России.

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«В 19:00 пожар полностью ликвидирован», — заявили в ведомстве.

Пожар в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске начался 6 октября около 12 часов дня на Кирпичном шоссе. Предварительно, сначала огонь охватил бытовую технику, потом перекинулся на оптовый магазин с мягкими игрушками.

Площадь пожара составила 700 кв. м. К тушению возгорания привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники. При пожаре пострадали трое спасателей. Их госпитализировали с ожогами.