Москва, 6 октября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В сентябре Северный и Южный речные вокзалы столицы посетили свыше 360 тыс. человек. Об этом 6 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Telegram/Дептранс Москвы

«Северный и Южный речные вокзалы становятся всё популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны», — приводятся его словам в Telegram-канале столичного Дептранса.

По его словам, в первый осенний месяц были организованы 118 бесплатных мероприятий для детей и взрослых. Ликсутов напомнил, что в Москве продолжается сезон навигации и у желающих ещё есть время выбрать речное путешествие по городам России, чтобы увидеть осенние пейзажи.

В сентябре сообщалось, что Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек. Он стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы, отметил градоначальник. Собянин напомнил, что зимой горожане посещают каток и лыжную трассу на речном вокзале, а летом смотрят фильмы в кинотеатре под открытым небом и посещают площадку для тренировок. Здесь же периодически организовывают городские праздники и фестивали.

20 июня прошлого года на Северном речном вокзале состоялась церемония запуска первых в Москве электрических речных трамваев. В ней по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.