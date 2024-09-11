Москва, 11 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Северный речной вокзал в Москве за четыре года посетили почти 10 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Он работает круглый год», — написал мэр в Telegram-канале.

Глава города также напомнил, что зимой горожане посещают каток и лыжную трассу на речном вокзале, а летом смотрят фильмы в кинотеатре под открытым небом и посещают площадку для тренировок. Здесь же периодически организовывают городские праздники и фестивали.

Северный речной вокзал открыли в 2020 году после реставрации и благоустройства соседних набережной и парка. За это время с причалов вокзала круизные суда отправились и прибыли более 5 тыс. раз.

20 июня прошлого года на Северном речном вокзале состоялась церемония запуска первых в Москве электрических речных трамваев. В ней по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

В этом году на речных вокзалах столицы обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации и помыли фасады, а также привели в порядок набережные.