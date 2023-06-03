Сингапур, 3 июня, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится через несколько недель после того, как страны коллективного Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву. Об этом 3 июня заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я знаю, как завершить войну на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель», — сказал он.

Глава евродипломатии уточнил, что, по его мнению, в случае, если Западу важно, чем закончится этот конфликт, он не может перестать поддерживать киевский режим в военной сфере, так как западные страны не хотят мирного урегулирования, которое станет «миром капитуляции», который «сделает Украину второй Белоруссией».

Также Боррель подчеркнул, что для Запада стоит вопрос не о том, чтобы закончить военные действия на украинской территории, а о том, каким образом его завершить. Он добавил, что западные государства будут продолжать оказание поддержки Киеву, потому что якобы хотят на Украине мира.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что на Украине можно закончить конфликт и заключить мир, однако для этого западные страны должны осознать необходимость договариваться с Россией. Он подчеркнул, что «формула мира», которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский, не сработает, и добавил, что украинский лидер — временная фигура, политические дни которой сочтены.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине: Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Также должны быть признаны новые территории России. Дипломат уточнил, что также Украина должна начать защищать права русскоязычных граждан и нацменьшинств и закрепить за русским языком статус государственного.