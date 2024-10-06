В Каспийске ликвидировали открытое горение в торгово-выставочном комплексе
Каспийск, Дагестан, 6 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Каспийске ликвидировали открытое горение в торгово-выставочном комплексе, сообщило 6 октября МЧС России.
МЧС России
«Ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.
Пожар в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске вспыхнул 6 октября. Загорелось трёхэтажное здание на Кирпичном шоссе.
Огонь охватил 700 кв. м второго этажа комплекса. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники.
При пожаре в Каспийске пострадали трое спасателей. Их госпитализировали с ожогами.