Каспийск, Дагестан, 6 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Каспийске ликвидировали открытое горение в торгово-выставочном комплексе, сообщило 6 октября МЧС России.

МЧС России

«Ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Пожар в здании торгово-выставочного комплекса «Каспий-Экспо» в Каспийске вспыхнул 6 октября. Загорелось трёхэтажное здание на Кирпичном шоссе.

Огонь охватил 700 кв. м второго этажа комплекса. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 13 единиц техники.

При пожаре в Каспийске пострадали трое спасателей. Их госпитализировали с ожогами.