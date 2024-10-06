Москва, 6 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Спецборт приземлился в международном аэропорту Внуково-2 в Москве после сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом сообщило «РИА Новости».

Mil.ru Анатолий Антонов

Самолёт прилетел в российскую столицу днём 6 октября.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США и возвращается на Родину. Нового дипломата, который будет представлять интересы Москвы в Вашингтоне, пока не назначили.

6 октября знакомый с ситуацией источник сообщил, что Антонов прибыл в Москву.

Антонова назначили послом России в Вашингтоне 21 августа 2017 года и с того же года он стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Дипломат также работал по постах заместителя министра иностранных дел и замглавы Минобороны. В 2016–2017 годах Антонов курировал общие вопросы военно-политической безопасности.