Новым послом России в США назначен Анатолий Антонов
Москва, 21 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Чрезвычайным и Полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне назначен Анатолий Антонов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Другим Указом президент освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел.
Ранее обязанности посла России в США и Постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне исполнял Сергей Кисляк, который также указом президента освобожден от должности.
Кисляк работал послом России в США с 2008 года.
Справка ИА REGNUM :
Антонов Анатолий Иванович родился 15 мая 1955 года в Омске.
В 1978 году — окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.
C 1978 года занимал различные должности в Центральном аппарате МИД за рубежом.
С 2002 по 2004 год — посол по особым поручениям МИД России.
С 2004 по 2011 год — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России.
С 2011 по 2016 год — заместитель министра обороны РФ.
С декабря 2016 года — заместитель министра иностранных дел РФ.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, присвоенный в июле 2007 года.