Москва, 21 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Чрезвычайным и Полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне назначен Анатолий Антонов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Mil.ru Анатолий Антонов

Другим Указом президент освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел.

Ранее обязанности посла России в США и Постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне исполнял Сергей Кисляк, который также указом президента освобожден от должности.

Кисляк работал послом России в США с 2008 года.

Справка ИА REGNUM :

Антонов Анатолий Иванович родился 15 мая 1955 года в Омске.

В 1978 году — окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.

C 1978 года занимал различные должности в Центральном аппарате МИД за рубежом.

С 2002 по 2004 год — посол по особым поручениям МИД России.

С 2004 по 2011 год — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России.

С 2011 по 2016 год — заместитель министра обороны РФ.

С декабря 2016 года — заместитель министра иностранных дел РФ.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, присвоенный в июле 2007 года.