Москва, 6 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В ближайшие два дня циклон «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Об этом 6 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам синоптика, дождь начнётся в Москве вечером 5 октября и к утру 6 октября в столице выпадет до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км, при этом температура воздуха в понедельник составит +15…+17 градусов.

«В общей сложности за 24 часа — с вечера воскресенья до вечера понедельника — на столицу прольётся до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы», — написал он в своём Telegram-канале.

Тишковец уточнил, что в результате этого может быть побит рекорд по количеству осадков для 7 октября (23,2 мм), зафиксированный в 2003 году.

Синоптик отметил, что 8 октября в тылу циклона начнут дуть северо-восточные ветра, в результате чего температура воздуха снизится до +10…+15 градусов, и продолжатся дожди.

«Таким образом, за ближайшие двое суток «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм дождя, или около половины от всего октябрьского лимита небесной влаги», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября Тишковец рассказал, что в ночь на понедельник в Москве возможна гроза. По словам синоптика, это очень редкое явление, происходящее один раз в три-четыре года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 5 октября сообщил, что в Москве и соседних с ней областях закончился период засухи. В регионах Черноземья сильных осадков не ожидается, уточнил он.

Вильфанд 1 октября рассказал, что в октябре почти на всей территории РФ ожидается температура воздуха, близкая к нормальным значениям. Только в южной половине европейской части, на Урале и в Сибири её значения будут выше нормальных, добавил синоптик.