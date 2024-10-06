Москва, 6 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В ночь на 7 октября в Москве ожидается выпадение до 20 мм осадков, а также возможна гроза. Об этом 6 октября заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В ночь на понедельник при прохождении тёплого фронта будет как из ведра — вернее, из двух вёдер, поскольку ожидается до 20 мм осадков, не исключена гроза», — привело его слова «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что грозы в октябре являются крайне редким явлением, которое происходит один раз в три-четыре года.

По словам Тишковца, температура воздуха в столице в ночь на 7 октября составит +8…+11 градусов, а в тёплом секторе днём повысится до +15…+18 градусов, при этом дожди более низкой интенсивности продолжатся.

«В общей сложности за 24 часа — с вечера воскресенья до вечера понедельника — на столицу прольется до 29 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и соседних с ней областях закончился период засухи. В регионах Черноземья сильных осадков не ожидается, добавил синоптик.

Вильфанд сообщил, что в октябре почти на всей территории России ожидается температура воздуха, близкая к нормальным значениям. Только в южной половине европейской части, на Урале и в Сибири её значения будут выше нормальных, уточнил он.