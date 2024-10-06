Курск, 6 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт рассказал 6 октября, что российские военные ликвидировали польских наёмников в курском приграничье.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В радиоперехвате были отмечены польские наёмники, польская речь. Когда мы находились в обороне и противник наступал, были уничтожены польские наёмники», — приводит слова военного ТАСС.

Кроме того, там же ликвидировали наёмника, на котором был шеврон с флагом Франции.

Горизонт рассказал, что в большинстве случаев иностранные наёмники воюют во втором эшелоне, когда ВСУ несут большие потери и начинают отступать.

Как сообщалоИА Регнум, 27 сентябрязаместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что часть иностранных наёмников в рядах ВСУ была уничтожена в Курской области.

Так, сообщалось о порядка 800 боевиках ВСУ в Курской области, среди которых 200 были иностранными наёмниками из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

Директор ФСБ России Александр Бортников 4 октября заявил, что в боевых действиях на стороне украинской армии участвуют не менее 18 тыс. иностранных наёмников. Больше всего среди них граждан Франции, Польши и Грузии.