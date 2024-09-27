Курск, 27 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Часть иностранных наёмников в рядах ВСУ была уничтожена в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Belkin Alexey/Global Look Press

Ранее «НемеZидой» были опубликованы данные 800 боевиков ВСУ в Курской области, среди которых 200 были иностранными наёмниками из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

«То, что наёмники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наёмники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Генерал добавил, что не стоит удивляться наличию в формированиях ВСУ бойцов из дружественных стран. По его словам, США тренируют наёмников на полях сражений в Украине, чтобы в дальнейшем свергать власть и в других государствах, выступающих для России союзниками.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ВС РФ отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли в ходе неудачной атаки 70 бойцов, бронетранспортёр, семь бронемашин и три автомобиля. Вместе с этим двое украинских бойцов сдались в плен.

26 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. Удары по противнику наносились в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

26 сентября Апти Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили пункт управления беспилотниками украинской армии в Курской области и выжгли его вместе с личным составом.