Курск, 6 октября, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опорный пункт и личный состав ВСУ, находившиеся в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили 6 октября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Су-34

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметили в ведомстве.

Цели были уничтожены, что подтвердила разведка. Экипаж российского боевого самолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября появилась информация о том, что в одном из приграничных районов Курской области Су-34 ВКС РФ нанёс удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений украинских войск. В результате действий российских лётчиков противник понёс потери в личном составе и бронированной технике.

29 сентября Минобороны РФ также проинформировало, что экипаж Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил авиабомбами опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области. Ведомство показало видеозапись с кадрами боевой работы российских военных.