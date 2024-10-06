Москва, 6 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил 5 октября, что не менее половины заработанных денег уходят на налоги.

РИА Новости/Овечкин

По итогам сезона 2024/25 Овечкин, вероятно, упрочит лидерство в списке самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ — его зарплата по контракту равна $5 млн, а общий доход составит $149,2 млн.

«Не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, всё время делите на два», — рассказал Овечкин «Матч ТВ».

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами. В НХЛ сезона 2024/2025 Овечкин провёл за «Вашингтон» 83 матча и набрал 65 очков по системе «гол+пас». В составе «Вашингтона» он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, Овечкин способен побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в новом сезоне. По мнению главного тренера клуба Спенсера Карбери, он сможет забить 42 гола.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в августе заявил, что Овечкин должен бросить все силы, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.