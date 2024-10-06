Солт-Лейк-Сити, США, 6 октября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА) из Бразилии Алекс Перейра досрочно одержал верх над представителем США Халилом Раунтри в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 307 в Солт-Лейк-Сити, на кону в котором стоял его пояс чемпиона организации в полутяжёлом весе.

TASS /ZUMA

В конце четвертого раунда бразилец провёл своему оппоненту точный удар левым коленом в голову, чем потряс американца, а затем также провёл несколько удачных серий ударов руками. В результате рефери присудил Раунтри поражение техническим нокаутом.

Эта удачная защита титула стала третьей в нынешнем году для 37-летнего Перейры, который в июне победил Иржи Прохазку из Чехии, а в апреле нокаутировал американца Джамаала Хилла. В активе бразильца теперь 12 побед и два поражения в ММА.

Для 34-летнего Раунтри это поражение стало шестым при 13 победах и одном поединке, признанном несостоявшимся.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября поединок российского бойца Александра Волкова с французом Сирилом Ганом из-за травмы россиянина отменили. Он должен был состояться 26 октября на турнире UFC в Абу-Даби.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов 8 сентября победил соотечественника Александра Шаблия на турнире Bellator в Сан-Диего. Бой продлился все пять заявленных раундов, и по его итогам судьи присудили победу Нурмагомедову единогласным решением.