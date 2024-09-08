Сан-Диего, США, 8 сентября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил ещё одного спортсмена из России Александра Шаблия на турнире Bellator в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Усман Нурмагомедов

Поединок продлился все пять заявленных раундов, и по его итогам судьи единогласным решением присудили победу Нурмагомедову.

Таким образом последний успешно защитил свой титул чемпиона Bellator в лёгком весе. Вначале бой между российскими спортсменами должен был пройти 17 мая в Париже, однако его перенесли из-за болезни Нурмагомедова.

Эта победа стала 18-й в активе 26-летнего ни разу не побеждённого Усмана Нурмагомедова при одном бое, признанном несостоявшимся. Спортсмена, являющегося двоюродным братом бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, в 2023 году дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил, однако он сохранил чемпионский титул Bellator.

Для 31-летнего Шаблия это поражение стало четвёртым при 24 выигранных поединках.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля российский боец Вадим Немков в дебютном поединке в тяжёлой весовой категории победил представителя Бразилии Бруно Каппелоццу на совместном турнире Bellator и PFL в Эр-Рияде. Во втором раунде россиянин успешно провёл удушающий приём и победил, посвятив свою победу Белгородской области.

Боец долгое время был чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, а в конце 2023 года объявил о переходе в тяжёлую весовую категорию.