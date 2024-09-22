Москва, 22 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков получил травму, поэтому его поединок с французом Сирилом Ганом отменён. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на команду Гана.

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«Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», — приводит агентство слова собеседника.

Бой должен был состояться 26 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Волков и Ган ранее встречались на турнире UFC в июне 2021 года, тогда россиянин проиграл единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах. 34-летний Ган провёл 14 боёв, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня Волководержал победу над соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC в Эр-Рияде. Бой завершился единогласным решением судей со счётом 29-28 и 30-27 дважды. Занимавший пятую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC Волков продлил победную серию до четырёх поединков.

После боя случился скандал. Волков подошёл к Павловичу, который облокотился на решетку октагона и тяжело дышал. Он прикоснулся к сопернику, предлагая пожать руки, но Павлович резко оттолкнул его и ушёл.