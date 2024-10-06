Атланта, США, 6 октября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук отличился результативной передачей и голом в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с командой «Нью-Йорк Ред Буллз».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Игра проходила на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский футболист отличился забитым с пенальти мячом (75-я минута), второй гол у хозяев забил форвард Тайлер Вулф (90 + 7-я).

Автором единственного мяча «Нью-Йорка» стал защитник Серж Нгома (90 + 14-я).

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Алексей Миранчук отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата MLS между «Атлантой» и «Нью‑Йорком». Игра завершилась ничьей, 2:2.

Ранее, 19 сентября, «Атланта» и клуб «Интер Майами» сыграли в матче регулярного чемпионата MLS со счётом 2:2. Алексей Миранчук отметился в игре дебютным голом за свой новый клуб и принёс ему ничью.

В конце июля Миранчук перешёл в «Атланту» из итальянского клуба «Аталанта», в составе которого он стал победителем Лиги Европы. Футболист также играл в составе московского «Локомотива» и итальянского «Торино».