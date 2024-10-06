Херсон, 6 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Российские военные сталкиваются на правом берегу Днепра на херсонском направлении с бронетехникой стран — членов НАТО, в том числе с танками и БМП Bradley, которые были переданы ВСУ. Об этом сообщил журналистам разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» Вооружённых сил РФ с позывным Пух.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

Он отметил, что на указанном направлении в большом количестве замечены и другие типы вооружений западного производства.

«Натовского много вооружения. Работают очень и миномётные расчеты, и польский миномёт, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в посёлке Bradley», — сказал боец, которого цитирует «РИА Новости».

Отмечается, что разведчик является кавалером ордена Мужества, который он получил за героизм, проявленный им при обороне населённого пункта Крынки (Херсонская область).

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября российские военные ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS в Херсонской области. Цель находилась в районе села Малая Сейдеминуха. Вместе с установкой поражены вспомогательная техника и живая сила противника.

28 сентября стало известно, что российские военные оттеснили ВСУ с левобережья Херсонской области и полностью освободили от них самые большие острова в дельте Днепра. Глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооружённым силам Украины сейчас не до создания плацдармов на левом берегу Днепра и они снизили активность на херсонском направлении.