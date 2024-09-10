Херсон, 10 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS в Херсонской области. Об этом 10 сентября сообщило Министерство обороны России.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«В результате удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по месту замаскированного укрытия, уничтожена американская РСЗО М270 MLRS, вспомогательная техника и живая сила ВСУ в районе н. п. Малая Сейдеминуха в Херсонской области», — сказано в сообщении.

Днём ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне российские военные нанесли удар по зданию, с которого украинская армия запускала беспилотники.

3 сентября ВС России нанесли высокоточный удар из ОТРК «Искандер-М» по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В нём иностранные наёмники обучали украинских боевиков для работы в сферах связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, атакующих гражданские объекты в России.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал удар по полтавскому военному центру катастрофой для ВСУ. Обучаемые в тренировочном центре специалисты были для украинских формирований на передовой «на вес золота», отметил он.