Херсон, 28 сентября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российские военные оттеснили украинские силы с левобережья Херсонской области и полностью освободили от них самые большие острова в дельте Днепра, сообщил 28 сентября губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, сейчас Вооружённым силам Украины (ВСУ) не до создания плацдармов на левом берегу, они несколько снизили активность на херсонском направлении.

«Однако действия мелких групп в дельте Днепра, высадки с лодок на острова не прекращаются. Сейчас вероятность крупных провокаций на косах, берегах Днепра или Чёрного моря ниже, чем была месяц-два назад», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Полностью исключить попытки ВСУ высадиться на левом берегу пока нельзя, российские силы находятся в постоянной боевой готовности, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что на херсонском направлении украинские силы ослаблены, часть подразделений переброшены в Донбасс и в Курскую область. На правобережье, добавил он, ВСУ проводят стандартные оборонительные мероприятия, но мощные фортификации не строят. Не заметна и подготовка к попыткам переправы на левый берег более или менее крупных сил, как это было при провокации в Крынках.