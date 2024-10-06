Пекин, 6 октября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между государствами. Об этом 6 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Russian.news.cn Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

«75 лет назад КНР и КНДР установили официальные дипломатические отношения, в результате чего в отношениях между обеими странами открылась новая историческая страница», — указал Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что он придаёт высокое значение развитию китайско-корейских отношениях. В «новую эпоху» Пекин и Пхеньян нацелены на усиление стратегического взаимодействия и углубление дружественного сотрудничества, добавил Си Цзиньпин.

Со своей стороны Ким Чен Ын заявил, что установление официальных дипотношений вывело взаимодействие между Китаем и КНДР на новый исторический этап развития.

«Неизменное унаследование и развитие корейско-китайской дружбы, имеющей давнюю историю и прекрасные традиции, соответствуют основным интересам наших обеих стран», — подчеркнул лидер КНДР.

Также Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись взаимными пожеланиями процветания и благополучия народов двух государств и подтвердили дальнейшее продвижение социалистического дела обеих стран.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по случаю 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений обменялись поздравительными посланиями. Глава российского государства подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что придаёт большое значение развитию российско-китайских отношений и готов к расширению и укреплению всестороннего сотрудничества для поддержания мира и стабильности во всём мире.