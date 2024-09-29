Курск, 29 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удары авиабомбами по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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«Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили представители ведомства.

В сообщении уточнили, что личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по украинским бойцам и их технике.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что экипаж Су-34 Воздушно-космических сил России ударом модернизированными авиабомбами уничтожил бойцов и технику ВСУ в приграничье Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что российские бойцы наносили удар по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.