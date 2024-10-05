Москва, 5 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Четыре сервиса «Московской электронной школы («МЭШ») являются ключевыми для учителей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Электронный журнал» позволяет планировать уроки, ставить и комментировать оценки, выдавать домашние задания, контролировать посещаемость и многое другое», — отметил столичный градоначальник.

В «Библиотеке МЭШ» педагоги могут ознакомиться с образовательными материалами своих коллег и ведущих разработчиков. Благодаря сервису «Аттестация педагогов» учителя направляют заявления на добровольную проверку знаний и получают результаты онлайн.

Среди важных обновлений начавшегося учебного года Собянин выделил сервис «Цифровой учитель» по математике, созданный на базе искусственного интеллекта. Он содержит индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов. Преподаватели могут использовать их в качестве домашнего задания.

Ранее в июне девятиклассники из Москвы получили возможность узнавать результаты профориентационного тестирования в МЭШ, где они также могут ознакомиться с рекомендациями от карьерных наставников центра «Профессии будущего». Программа вызвала большой интерес к обучению в колледжах среди старшеклассников. Они проходили бесплатное тестирование, а затем подбирали специальность при помощи функции в МЭШ.