Флорида, США, 1 октября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Число жертв урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть Соединённых Штатов Америки, предположительно, могло достигнуть 600 человек. Об этом 30 сентября в ходе брифинга заявила советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Gerald Herbert/AP/TASS

«По имеющимся у нас данным, число погибших может достигать 600 человек, но у нас нет никаких подтверждений этому. Мы знаем, что 600 человек либо погибли, либо пропали без вести», — указала Шервуд-Рэндалл.

По её словам, американские власти на данный момент не готовы оценивать масштабы ущерба из-за обрушившегося на юго-восточную часть страны урагана. Также она подчеркнула, что экстренные службы продолжат ликвидацию последствий в пострадавших районах.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, урагану «Хелен» со скоростью ветра более 225 км/ч присвоена четвёртая категория опасности из пяти возможных. По данным Reuters, в результате ураганного ветра в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Вирджинии и Теннесси погибли по меньшей мере 90 человек.